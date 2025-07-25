Его сердце свободно: Лариса Гузеева призналась в симпатии к молодому актеру

Артистка удивлена, что никто до сих пор не покорил заинтересовавшего ее парня.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева положила глаз на коллегу, да непростого, а на 40 лет ее моложе. Влюбленность эта — не в прямом смысле, а как признак восхищения красотой и талантом. Особого внимания знаменитости удостоился 26-летний Алексей Лукин.

Восходящая звезда отечественного кинематографа известен по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Макрон» и «Этерна», фильме «Петр I: Последний царь и первый император» и других. Успехи Лукина Гузеева оценила высоко, но удивляет ее не стремительная карьера парня, а отсутствие у него девушки.

Актер Алексей Лукин. ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На кого ни глянь — стать, порода. Все без исключения достойные, солидные, но одинокие. Прочитала, что сердце популярного актера Леши Лукина свободно… И не пойму, как же так? Парень молодой, перспективный, статный, куда же все смотрят?» — поделилась мыслями актриса в своем Telegram-канале.

По словам Ларисы Андреевны, в ее молодости самыми завидными женихами страны были актеры из фильма «Гардемарины, вперед!». Все ее ровесницы и более юные девушки мечтали о свидании с Дмитрием Харатьяном или Сергеем Жигуновым. У нового поколения, добавила Гузеева, свои краши — так их теперь называют. Судя по всему, ей они не кажутся хуже прежних.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Гузеева прокомментировала скандал, произошедшего из-за рекламы вилл с ее участием. Вилл, которые «рекламодатель» даже не собирался строить, а деньги от покупателей охотно принимал.

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