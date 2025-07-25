В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибло 15 человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Местные жители начали массово эвакуироваться с обстреливаемых территорий.

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджой погибло 15 человек

Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

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В Таиланде из-за вооруженного конфликта с Камбоджей погибло 15 человек. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда.

«По данным министерства здравоохранения, число погибших в Таиланде возросло до 15 по состоянию на утро пятницы, 14 из них - гражданские лица», — говорилось в публикации.

В четверг, 24 июля, между данными странами произошло вооруженное столкновение. Это следствие разногласий из-за спорных территорий вдоль границы.

Конфликт обострился после того, как тайская армия нанесла авиаудары по двум военным объектам Камбоджи. Последние открыли ответный огонь.

Местные жители начали массово эвакуироваться с обстреливаемых территорий.

Обмен огнем продолжился и 25 июля. Камбоджа использовала, в том числе и ракетные системы БМ-21. А вооружение силы Таиланда развернули на границе танки Т-84 «Оплот», произведенные на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посольство Таиланда призвало своих граждан покинуть Камбоджу.

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