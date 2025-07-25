В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за провала дамбы на реке

На месте обрушения запрещено движение транспорта и пешеходов.

На севере Красноярского края — в городе Енисейске — из-за провала дамбы на реке Мельничная ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что на дамбе на реке Мельничная увеличился провал. На месте обрушения специалисты сразу же установили ограничительные сооружения.

«Действует режим функционирования „чрезвычайная ситуация“ для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Красноярского края на территории г. Енисейск, в связи с увеличением провала на защитной дамбе в устье реки Мельничная», — сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В настоящее время движение транспорта и пешеходов в этой зоне строго запрещено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута. Загрязнения зафиксировали на побережье в Темрюкском районе. Идут работы по очистке. Более 90 человек и 13 единиц техники участвуют в ликвидации последствий крушения двух танкеров, которое произошло в декабре 2024 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.