«Безрассудное решение»: Рубио раскритиковал инициативу Макрона по Палестине

Франция признает государство в сентябре на Генассамблее ООН.

США не одобряют «безрассудное» решение президента Франции Эммануэля Макрона о признании Государства Палестина. Об этом американский госсекретарь Марко Рубио написал у себя в соцсети X.

Днем ранее, 24 июля, Макрон выступил с заявлением о том, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое должно состояться в сентябре следующего года. По его мнению, таким образом мир на Ближнем Востоке будут достигнут.

В свою очередь, Марко Рубио уверен, что такое «безрассудное» решение является пропагандой ХАМАС и отбрасывает мир назад. Кроме того, американский госсекретарь добавил, что решение Макрона — явная пощечина жертвам 7 октября.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и мирным жителям. По данным властей, тогда с израильской стороны погибли порядка 1,2 тысячи человек.

«Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН», -написал Рубио.

К слову, такое государство как Палестина уже признают 147 стран, но США не входят в это число. В прошлом году Америка наложило вето на полноправное членство Палестины в ООН.

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