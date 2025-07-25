Все становится проще и светлее: прогноз Таро на неделю с 28 июля по 3 августа

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 48 0

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Солнце)

Фото: 5-tv.ru

Эта неделя — как луч света после долгого ожидания. Карта Солнце — одна из самых светлых в колоде. Она говорит о радости, ясности, успехе и внутреннем удовлетворении. Что бы вы ни проходили, теперь вы начинаете видеть результат. Это время, когда все становится проще, светлее и правдивее.

Здоровье (Карта Таро — Тройка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Вы восстанавливаете баланс. Возможно, вы уже начали следить за питанием, спортом, режимом — и теперь это начинает прносить результат. Это время, когда забота о себе становится частью привычки, а не усилием. 

Продолжайте в том же духе. Даже маленькие шаги — это прогресс. Хорошо подойдут: массаж, витамины, а также прогулки на свежем воздухе.

Финансы (Карта Таро — Десятка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Возможны хорошие новости — особенно если вы ждете ответ по проекту, гранту или оплате. Эта карта говорит о завершении цикла, признании вашего труда и материальной стабильности. Возможно, вы получите поддержку от семьи, партнера или организации.

Отношения (Карта Таро — Шестерка Кубков, в некоторых колодах Любовь)

Фото: 5-tv.ru

Если вы в отношениях — возможны воссоединение, примирение, возвращение к теплым воспоминаниям. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком из прошлого или появления чувств, напоминающих первую любовь.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Мир)

Фото: 5-tv.ru

Вы приближаетесь к важному завершению. Это не просто конец — это интеграция всего, что вы прошли. Вы наконец-то находите внутреннее равновесие, понимание того, кто вы есть, и готовы двигаться дальше — с миром в сердце.

Поблагодарите себя за все, что вы сделали. Вы прошли долгий и трудный путь — и теперь заслуживаете покоя, радости и нового старта.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

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