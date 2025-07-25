Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 54 0

От этой должности освобожден Сергей Андреев.

Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше

Фото: © РИА Новости/Сергей Отрошко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше, освободив от этой должности Сергея Андреева. Соответствующий указ 25 июля размещен на официальном-интернет портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Польша», — написано в документе.

С 2004 года Сергей Андреев занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Варшаве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председателя государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова назначили главой рабочей группы по координации деятельности институтов развития Совета при президенте РФ. Распоряжение лидера России Владимира Путина. Решение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Игоря Шувалова в документе значится имя его первого заместителя в «ВЭБ. РФ» Александра Бравермана. Его указом президента назначили секретарем специальной рабочей группы. 

Согласно указу Владимира Путина, рабочая группа будет заниматься согласованием целей и задач институтов развития, реализацией программ, оценкой результатов их деятельности и выходом к президенту с предложениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
15:14
Путин упростил порядок возвращения в Россию граждан Молдавии
15:06
Семь человек находятся на амбулаторном лечении после обрушения подъезда в Саратове
15:04
Песня «зашла»: Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ»
15:02
Украинские болельщики призвали «убивать сербов» на футбольном матче
15:01
«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс