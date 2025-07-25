Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше

Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше, освободив от этой должности Сергея Андреева. Соответствующий указ 25 июля размещен на официальном-интернет портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Польша», — написано в документе.

С 2004 года Сергей Андреев занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Варшаве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председателя государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова назначили главой рабочей группы по координации деятельности институтов развития Совета при президенте РФ. Распоряжение лидера России Владимира Путина. Решение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Игоря Шувалова в документе значится имя его первого заместителя в «ВЭБ. РФ» Александра Бравермана. Его указом президента назначили секретарем специальной рабочей группы.

Согласно указу Владимира Путина, рабочая группа будет заниматься согласованием целей и задач институтов развития, реализацией программ, оценкой результатов их деятельности и выходом к президенту с предложениями.

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