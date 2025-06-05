Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по нацпроектам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Государственный деятель является председателем корпорации «ВЭБ. РФ».

Путин назначил Шувалова главой рабочей группы по институтам развития

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

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Председателя государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова назначили главой рабочей группы по координации деятельности институтов развития Совета при президенте РФ. Распоряжение лидера России Владимира Путина. Решение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Игоря Шувалова в документе значится имя его первого заместителя в «ВЭБ. РФ» Александра Бравермана. Его указом президента назначили секретарем специальной рабочей группы. 

Согласно указу Владимира Путина, рабочая группа будет заниматься согласованием целей и задач институтов развития, реализацией программ, оценкой результатов их деятельности и выходом к президенту с предложениями.

«ВЭБ. РФ» является российской корпорацией развития. Она финансирует социальные проекты, которые способствуют экономическому прогрессу России по нескольким направлениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ.

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