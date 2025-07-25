Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»

Дмитрию Волынкину из Тамбовской области — 19 лет.

Стремительную популярность во всем мире обретает композиция простого девятнадцатилетнего парня из российской глубинки. Музыкант, выпускающий треки под псевдонимом Oneheart, не представлял, что одна из его песен покорит миллионы слушателей по всему миру. И даже попадет в шорт-лист престижной музыкальной премии «Грэмми».

О том, как электронный трек нашего соотечественника разрушает попытки отменить русскую культуру на западе — расскажет корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Эту мелодию точно слышал каждый, у кого есть телефон и интернет. Ролики под спокойную и размеренную музыку моментально попадают в тренды. Во всем мире. Только в одной из соцсетей под эту композицию сняли 12 миллионов коротких видео.

Но что за созданием этого хита стоит российский музыкант под псевдонимом Oneheart — знают единицы.

Автор хита — 19-летний Дима Волынкин. Музыкант из Кирсанова Тамбовской области. С недавнего времени его творчество гремит на всю Америку.

Музыкальные критики говорят: трек Волынкина в стиле ambient оценили за хорошее звучание и грамотную подачу.

«Его отличает то, что он действительно мыслит. У него очень интересная и яркая композиционность в музыке. В каждом произведении есть развитие. Где-то там полностью отсутствует ритм секции, где-то ритм секции появляется. Потому что вот сюжет, то есть каждое произведение, каждая мелодия, она сюжетна», — отмечает музыкальный обозреватель Николай Крупатин.

На стриминговых платформах у трека Волынкина более трехсот миллионов прослушиваний. За это Американская ассоциация звукозаписывающих компаний наградила Oneheart двойной «платиной» — за огромный коммерческий успех. Теперь имя Дмитрия Волынкина вписано в историю, наряду с The Beatles, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Мадонной и Эминемом.

О том, что музыку Oneheart оценили так высоко, сам Дима узнал в путешествии. Он учится на юриста и после сессии уехал отдыхать. На интервью музыкант с миллионной аудиторией немногословен, но с Пятым каналом поделился творческими планами.

«Последние месяцы были довольно тяжелыми, потому что мы работали очень плодотворно над нашим совместным альбомом с моим папой, который также пишет музыку. Есть какие-то идеи, хочется, конечно, поработать с некоторыми артистами, мечтаю когда-нибудь написать трек c Charli XCX, ну или хотя бы ей спродюсировать что-то», — рассказал Дмитрий Волынкин.

Еще одна победа юного музыканта — номинация на «Грэмми». За всю историю существования премии артистов, работающих в стиле электронной музыки, а уж тем более из России, среди претендентов не было никогда.

«С 11 лет Дима занимается музыкой, вот именно электронной музыкой. Он экспериментировал в электронной музыке в различных жанрах, вот сейчас именно в ambient добился успеха», — поделился отец Дмитрия, Илья Волынкин.

Но и на этом достижения тамбовского автора не заканчиваются. Уже скоро фанаты услышат совместный трек с легендой электронной музыки — Моби.

«За последнее время Моби не создал ничего интересного. Вот эта коллаборация для Моби в тысячу раз выгоднее и интереснее, чем для Дмитрия. Сама по себе информация о том, что с этим молодым человеком из провинции российской работает сам Моби, она привлечет людей из более старше аудитории, которая знает только Моби и о существовании Oneheart даже никогда не догадывалась», — добавил Крупатин.

По словам музыкальных критиков, перед Oneheart сейчас будет стоять тяжелый выбор: работать на американскую аудиторию или продолжать создавать треки с прицелом на российского слушателя. Но свое имя Дмитрий Волынкин всего за счет одного трека, уже вписал в историю мировой музыкальной культуры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.