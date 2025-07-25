География маршрута ралли «Шелковый путь» может быть расширена

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Сейчас он пролегает через две страны.

Географию маршрута ралли «Шелковый путь» планируют расширить

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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География маршрута ралли «Шелковый путь» будет расширена в будущем. Об этом «Известиям» рассказал глава проекта Владимир Чагин.

В настоящий момент маршрут участников проходит через две страны. В планах — увеличить его.

«Хотим, чтобы быстрее вернулись те времена, когда можно было маршрут рисовать так, что вот просто подошел к глобусу, берешь руки маркер, нарисовал маршрут», — сказал Чагин.

Он отметил, что пока нет возможности воплотить в жизнь эту идею. Однако тот факт, что когда-нибудь она появится, не вызывает сомнений.

«Известия» также пообщались с пилотом команды «КамАЗ-мастер» Антоном Шибаевым. В 2025 году он привел своих товарищей к победе.

Шибаев рассказал, что серьезными конкурентами в состязании были белорусские «МАЗ-Спортавто» и «Урал». Однако четкая стратегия и слаженная работа обеспечили чемпионам призовые места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ралли-марафон «Шелковый путь» финиширует в Горно-Алтайске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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