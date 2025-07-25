С Google могут взимать по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Ирландское подразделение компании продолжает разбирательство через американскую систему, несмотря на наложенный ранее запрет.

С Google могут взимать по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать в американском арбитраже судебные разбирательства, которые касаются банкротства российского ООО «Гугл», а также оспариванием сделок этого подразделения. По решению суда, теперь, если Google не перестанет судиться в США, с него могут взыскивать по 65,08 миллиарда рублей за каждый такой иск. Об этом сообщают «Ведомости».

Конкурсный управляющий «Гугл» Валерий Таляровский считает, что некоторые сделки Google были незаконными, и пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности — то есть заставить компанию или ее руководство отвечать по долгам российского подразделения.

Google Ireland подал встречные иски в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, несмотря на уже действующий запрет, который был принят ранее. Российская сторона уверена, что ирландское подразделение нарушает законы РФ и порядок банкротства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия взыскала с Google восемь миллиардов рублей.

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