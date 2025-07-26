В МИД Ирана сообщили о переговорах с тремя странами Европы по ядерному вопросу

С иранской стороной встретились лидеры Великобритании, Франции и Германии.

Состоялись переговоры лидеров Великобритании, Германии и Франции с представителями Ирана, главными темами стали снятие санкций и ядерный потенциал. Об этом в соцсети X сообщил заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Ирана Казем Гарибабади.

«Мы с замглавы МИД Ирана Маджидом Тахт-Раванчи провели серьезную, откровенную и подробную беседу с политическими лидерами трех европейских стран. Обсуждались и анализировались последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблемой», — написал дипломат.

По словам Гарибабади, иранская сторона обозначила свою позицию по вышеупомянутым темам, однако точка пока не поставлена. Замминистра отметил, что по результатам встречи было достигнуто некоторое понимание представителей стран. И теперь Иран намерен продолжить консультирование у европейских стран по ядерному вопросу.

Прежде Казем Гарибабади сообщал о готовности Тегерана возобновить ядерные переговоры с США, но при условии принятия американской стороной прав Исламской Республики по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Доверительные отношения между Штатами и Ираном станут гарантией, что переговоры не приведут к возобновлению военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал о трехсторонней встрече в Тегеране представителей России, КНР и Ирана. Обсуждались намерения по преодолению связанного с иранской ядерной программой кризиса.

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