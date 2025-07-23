Россия, КНР и Иран провели трехстороннюю встречу в Тегеране

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

Стороны обсудили намерения по преодолению связанного с иранской ядерной программой кризиса.

Россия, КНР и Иран провели трехстороннюю встречу в Тегеране

Фото: Zuma/ТАСС

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Трехсторонняя встреча представителей России, Ирана и КНР состоялась в Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В ходе дипломатического обсуждения стороны подтвердили намерения согласовывать усилия по преодолению связанного с иранской ядерной программой кризиса. Подобные встречи также могут состояться «на различных уровнях в ближайшие недели».

Также главы делегаций России и КНР отдельно встретились с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам и генеральным директором департамента мира и международной безопасности МИД Ирана.

Ранее, 1 июля, министр обороны РФ Андрей Белоусов проводил переговоры с иранским коллегой Азизом Насирзаде в Москве. При этом Белоусов участвовал на встрече старшего советника верховного лидера Ирана Али Лариджани вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Путин принял Лариджани в Кремле 20 июля. Старший советник верховного лидера Ирана оценил обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы. Президент РФ при этом рассказал представителю Тегерана о позициях, ориентированных на стабилизацию обстановки в регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Китай выразил протест в связи с принятием 18-го пакета санкций против РФ.

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