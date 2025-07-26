Чем опасно возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной

Кратер на спутнике Земли в случае удара космического тела достигнет километровой ширины.

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной представляет угрозу для космических спутников, астронавтов и сооружений на спутнике Земли. Об этом журналистам телеканала CNN рассказал профессор астрономии и физики в Университете Западного Онтарио Пол Вигерт. По его словам, ударный кратер на Луне в этом случае достигнет ширины в один километр.

«Это будет самое большое столкновение с Луной за последние пять тысяч лет и может высвободить до 108 килограммов лунных камней и пыли… Обломки размером всего в десятки сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут присутствовать на Луне, или любых сооружений, построенных ими для исследований и проживания», — сообщил эксперт.

Что же касается жителей Земли, они вне опасности, уверен Вигерт. Ни один из осколков не станет риском для их жизни и здоровья. Однако люди могут ощутить на себе последствия столкновения Луны с астероидом. Потому что от осколков пострадают космические спутники, обеспечивающие связь и навигацию.

Как отметил Вигерт, астрономы прогнозируют столкновение в 2032 году. С Земли его будет видно невооруженным взглядом. К слову, прежде астероид 2024 YR4 направлялся именно к Земле, вероятная встреча с ним ожидалась в том же 2032 году. Но мнение ученых изменилось, так как космическое тело сменило траекторию.

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