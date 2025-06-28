В штате Джорджия метеорит пробил крышу жилого дома

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Его осколок повредил крышу жилого дома.

В штате Джорджия метеорит пробил крышу жилого дома

Фото: 5-tv.ru

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В американском штате Джорджия осколок метеорита пробил крышу одного из домов. Об этом сообщает агентство United Press International.

Эксперты установили, что небесное тело, упавшее в штате, — особенно яркий и крупный метеор болид. Одна из его особенностей — создавать световые вспышки и звуковые удары, которые можно заметить на сотни километров.

Кстати, согласно информации агентства, после того, как небесное тело вошло в атмосферу Земли, оно практически полностью сгорело. Ударная волна не последовала. Однако одному из фрагментов все же удалось достичь земли. Именно этот осколок пробил крышу одного из домов. В результате происшествия никто не пострадал.

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