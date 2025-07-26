В США отправлен в тюрьму бывший конгрессмен Джордж Сантос

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 31 0

Он приговорен к семи годам заключения.

В США отправлен в тюрьму бывший конгрессмен Джордж Сантос

Фото: www.globallookpress.com/SMG

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Бывший конгрессмен США от Республиканской партии Джордж Сантос этапирован в федеральную тюрьму штата Нью-Джерси. Он приговорен к семи годам заключения. Об этом 25 июля сообщил телеканал NBC News.

«Джордж Сантос доставлен в федеральную тюрьму в Нью-Джерси для отбывания семилетнего срока», — сказано в материале.

Бывший член Палаты представителей США признал вину по нескольким пунктам обвинения: в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Признание состоялось 19 августа 2024 года. Также политику были выдвинуты обвинения в отмывании денег.

В декабре 2023 года Сантос был исключен из Конгресса США после расследования, в ходе которого выяснилось, что он незаконно использовал средства избирательной кампании. Как уточняет CNBC, деньги доноров он тратил на предметы роскоши, включая товары брендов Ferragamo и Hermès, процедуры ботокса и подписку на сайт для взрослых.

Ранее, писал 5-tv.ru, глав администраций Колпинского района Санкт-Петербурга обвинили в коррупции. Во время задержания подозреваемые пытались избавиться от улик — выбросили деньги, помеченные краской, из окна квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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