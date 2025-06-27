Глав администраций Колпинского района обвинили в коррупции

По данным следствия, размер взятки составлял почти десять миллионов рублей.

Коррупционный скандал в Петербурге. Обвинения в получении взятки предъявили главам районной и местной администраций Колпинского района.

Во время задержания подозреваемые пытались избавиться от улик — выбросили деньги, помеченные краской, из окна квартиры.

Такая же краска оказалась на руках одного из чиновников.

Как считает следствие, руководители района Юлия Логвиненко и Дмитрий Кохно через посредника получили взятку — почти десять миллионов рублей. За это обещали покровительство компании, которая занимается благоустройством.