Глав администраций Колпинского района обвинили в коррупции

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Чиновников в Колпинском районе обвинили в коррупции

Фото, видео: ВКонтакте/Юлия Логвиненко/logvinenkoyv; 5-tv.ru

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По данным следствия, размер взятки составлял почти десять миллионов рублей.

Коррупционный скандал в Петербурге. Обвинения в получении взятки предъявили главам районной и местной администраций Колпинского района.

Во время задержания подозреваемые пытались избавиться от улик — выбросили деньги, помеченные краской, из окна квартиры.

Такая же краска оказалась на руках одного из чиновников.

Как считает следствие, руководители района Юлия Логвиненко и Дмитрий Кохно через посредника получили взятку — почти десять миллионов рублей. За это обещали покровительство компании, которая занимается благоустройством.

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Глав администраций Колпинского района обвинили в коррупции

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