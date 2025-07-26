Два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области в результате атаки украинских дронов погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора по региону Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в гражданский автомобиль. Инцидент произошел на дороге Зимовники-Ремонтное-Элиста.

«Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Врио губернатора по Ростовской области добавил, что за ночь наши бойцы отразили атаки ВСУ над пятью районами: Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. В результате падения обломков в хуторе Чукаринском остались без света жители улицы Терновой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии. В результате этого есть жертвы. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека погибли и два были ранены.

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