Свадьба на миллионы долларов: дочь Стива Джобса выходит замуж за олимпийца

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Ева Джобс выходит замуж за олимпийца и устраивает свадьбу на $6,5 млн

Ева Джобс выходит замуж за олимпийца и устраивает свадьбу на $6,5 млн

Фото: www.globallookpress.com/Sebastien Fremont

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Наследница основателя корпорации Apple готовит пышную церемонию с королевским размахом.

Ева Джобс, младшая дочь основателя корпорации Apple, готовится к свадьбе с британским олимпийским чемпионом Гарри Чарльзом. 27-летняя наследница Стива Джобса и 26-летний спортсмен намерены отпраздновать событие с размахом: мероприятие пройдет с 26 по 30 июля в историческом поместье графства Оксфордшир.

Церемония обещает быть поистине роскошной: гостей ждут лошади, представители высшего света, политики и даже члены королевских семей. Бюджет празднования, по информации западной прессы, составит около 6,5 миллионов долларов — причем все расходы пара берет на себя.

Несмотря на громкую фамилию, состояние отца не стало источником финансирования: мать невесты, миллиардерша и активистка Лорен Пауэлл Джобс, давно заявила, что почти все многомиллиардное наследие будет направлено на благотворительные цели, а не передано детям.

Таким образом, молодоженам пришлось самостоятельно планировать свадьбу и обеспечивать ее бюджет. Несмотря на это, церемония обещает стать одним из самых ярких событий светского сезона, уступая разве что венчанию Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином.

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