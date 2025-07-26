«Это пугает»: Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 36 0

После рождения ребенка Хейли Бибер столкнулась с новым уровнем стресса

«Это пугает»: Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

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Модель призналась, что подобные спекуляции стали для нее значительным источником стресса.

Модель Хейли Бибер откровенно рассказала о том, как постоянные разговоры о ее возможном разводе с музыкантом Джастином Бибером влияют на ее эмоциональное состояние. В интервью журналу Vogue она призналась, что подобные спекуляции стали для нее значительным источником стресса, особенно учитывая, что всего год назад она впервые стала мамой.

«Научиться жить с новой версией себя очень сложно. И все это параллельно тому, что в интернете пишут „они разводятся“ или „они больше не вместе“. Все это действительно пугает. Я даже не уверена, что могу это как-то прокомментировать», — заявила Бибер.

По словам Хейли, большая часть подобных утверждений в сети — чистая выдумка. Она назвала свою жизнь «безумной» и подчеркнула, что постоянное столкновение с ложной информацией становится практически невыносимым.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джастин Бибер заявил, что не будет разводиться с Хейли. Он поделился откровением в одном из свежих треков, а для обложки нового альбома музыкант использовал фото вместе с женой и сыном.

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«Это пугает»: Хейли Бибер прокомментировала слухи о разводе с Джастином

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