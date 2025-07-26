Трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ингушетии

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

В Ингушетии БПЛА упал на частный дом

В Ингушетии БПЛА упал на частный дом — среди пострадавших есть дети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Их госпитализировали.

Женщина и трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в сельском поселении Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки Республики Ингушетия зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом», — говорится в сообщении.

Всех четверых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное, пишут в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области. БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в гражданский автомобиль. Инцидент произошел на дороге Зимовники-Ремонтное-Элиста. Вражеский дрон врезался в гражданский автомобиль. За ночь наши бойцы отразили атаки ВСУ над пятью районами: Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. В результате падения обломков в хуторе Чукаринском остались без света жители улицы Терновой.

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