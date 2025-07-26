Будьте внимательны: чего ждать метеозависимым 27 июля

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ поделилась данными анализа.

В воскресенье, 27 июля, стоит ожидать нестабильную обстановку в околоземном пространстве. URA.RU рассказал, что будет происходить с магнитным полем Земли в этот период.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность возникновения магнитной бури достигает 60%. При этом шансы на сохранение спокойного состояния магнитосферы оцениваются лишь в 15%.

Возникновение небольших колебаний магнитного поля маловероятно и вероятность такого исхода оценивается в 25%. Но эксперты отмечают: метеозависимым людям стоит быть внимательными к состоянию своего здоровья в этот день.

«Основная масса солнечного вещества, как и предполагалось, доберется до орбиты Земли 27 июля в воскресенье, предварительно в первой половине дня», — сообщили эксперты.

При этом выброс солнечного вещества ожидается до 09:00 утра по московскому времени.

Как правило, подобные выбросы доходят за два-три дня, но этот небольшой по размеру и массе, поэтому движется не так быстро — около четырех дней.

Пик возможных магнитных бурь придется на середину дня. К понедельнику ситуация полностью придет в норму.

В целом, геомагнитная обстановка не будет вызывать сильных опасений относительно возможных возмущений магнитного поля Земли.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасно возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной. Кратер на спутнике Земли в случае удара космического тела достигнет километровой ширины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.