«Победе, конечно, рады»: российские школьники о Международной олимпиаде по физике

Ребята завоевали три золотые и две серебряные медали.

Российские школьники, завоевавшие медали на 55-й Международной олимпиаде по физике, которая проходит во Франции, рассказали 5-tv.ru, что задания на соревновании оказались достаточно сложными.

Особенно трудной участники назвали задачу, связанную с часами Джеймса Кокса. По их словам, она не соответствовала привычному формату олимпиады, из-за чего большинство участников показали по ней низкие результаты. Тем не менее российская команда справилась лучше многих.

«Было три части: две из них подготовительные, стоили очень маленькое количество баллов, и самая длинная, самая сложная была такой, что нужно было все придумывать, изучать всю систему без каких-либо подсказок, наводок <… > Победе, конечно, мы рады», — рассказал участник Иван Лукин.

Школьники отметили высокий уровень организации мероприятия в Париже, теплую атмосферу и наличие русскоязычного окружения, которое с интересом общалось с участниками из России.

Один из медалистов подчеркнул важность культурного обмена и общения между странами на подобных олимпиадах, отметив, что такие события — это не только про науку, но и про дружбу.

«Мы очень стараемся на олимпиадах, чтобы принести нашей стране еще одну победу. Я рад, что мне удалось завоевать золотую медаль, и благодарен организаторам», — добавил медалист олимпиады по физике Григорий Гречкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что выпускник московской школы взял золото на олимпиаде по физике в Париже.

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