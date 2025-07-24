Выпускник московской школы взял золото на олимпиаде по физике в Париже — Собянин

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 23 0

Ранее он одержал победу на Азиатской физической олимпиаде.

Выпускник московской школы взял золото на олимпиаде по физике в Париже — Собянин

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Выпускник московской школы Григорий Гречкин одержал победу на Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Париже. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Соревнование включало два этапа: теоретический тур, охватывающий ключевые разделы физики, и экспериментальный, где участники выполняли сложные лабораторные задания.

Григорий уже зарекомендовал себя как один из лучших юных физиков страны: он набрал максимальное количество баллов на Всероссийской олимпиаде школьников по физике и завоевал золото на Азиатской физической олимпиаде.

«Поздравляю с заслуженной победой и уверен, что с такими талантом, знаниями и упорством у него все получится!» — сказано в публикации.

Международная олимпиада по физике считается одним из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире. В ней ежегодно участвуют сотни школьников из десятков стран, а задания требуют глубокого понимания предмета и умения решать нестандартные задачи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Австралии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:42
После массовых протестов Зеленский отказался от реформы НАБУ и САП
8:25
В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибло 15 человек
8:10
«Молодежь любит так же, как мы»: Баста рассказал о смыслах своего мюзикла
8:07
Удобно для мамы и плохо для ребенка: почему подгузники тормозят развитие малышей
7:49
Макрон заявил о намерении признать государство Палестина на ГА ООН в 2026 году
7:30
Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс