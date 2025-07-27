Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России
Над Ростовской областью уничтожили восемь БПЛА.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что вражеские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Республикой Крым, Ростовской и Брянской областями в период с 21:50 26 июля до 00:00 27 июля по московскому времени.
Также уточнялось, что над Ростовской областью удалось перехватить и уничтожить восемь беспилотников, при этом еще два дрона обезвредили над Брянской областью и Республикой Крым.
До этого силы ПВО локализовали два беспилотника ВСУ над Ингушетией и Курской областью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ингушетии. В настоящий момент пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние оценили как стабильное и удовлетворительное.
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