Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что вражеские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Республикой Крым, Ростовской и Брянской областями в период с 21:50 26 июля до 00:00 27 июля по московскому времени.

Также уточнялось, что над Ростовской областью удалось перехватить и уничтожить восемь беспилотников, при этом еще два дрона обезвредили над Брянской областью и Республикой Крым.

До этого силы ПВО локализовали два беспилотника ВСУ над Ингушетией и Курской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ингушетии. В настоящий момент пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние оценили как стабильное и удовлетворительное.

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