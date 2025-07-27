Пловец умер во время заплыва X‑Waters Volga в Нижнем Новгороде

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Спортсмену стало плохо на последних метрах трехкилометровой дистанции.

Пловец скончался во время заплыва X‑Waters Volga в Нижнем Новгороде

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Участник соревнований X‑Waters Volga из Москвы Дмитрий Ионов умер 26 июля во время заплыва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал организаторов мероприятия.

Инцидент произошел на трехкилометровой дистанции. По словам организаторов, во время финального этапа гонки Ионов почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи. Его сразу эвакуировали на спасательной лодке, но при выходе из воды он потерял сознание.

На берегу врачи начали реанимационные действия и доставили спортсмена в областную клиническую больницу, однако спасти его не удалось.

Организаторы уточнили, что Ионов регулярно участвовал в заплывах X‑Waters с 2023 года. Причина смерти не раскрывается по этическим и юридическим соображениям.

Руководство проекта выразило соболезнования родным и подчеркнуло, что мероприятие сопровождалось медицинским контролем и соблюдением всех протоколов безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что триатлонист Владимир Порфиров погиб по время соревнований в Москве. Трагедия случилась во время соревнований по триатлону «Лига триатлона & Ironstar».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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