Пловец умер во время заплыва X‑Waters Volga в Нижнем Новгороде
Спортсмену стало плохо на последних метрах трехкилометровой дистанции.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Участник соревнований X‑Waters Volga из Москвы Дмитрий Ионов умер 26 июля во время заплыва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал организаторов мероприятия.
Инцидент произошел на трехкилометровой дистанции. По словам организаторов, во время финального этапа гонки Ионов почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи. Его сразу эвакуировали на спасательной лодке, но при выходе из воды он потерял сознание.
На берегу врачи начали реанимационные действия и доставили спортсмена в областную клиническую больницу, однако спасти его не удалось.
Организаторы уточнили, что Ионов регулярно участвовал в заплывах X‑Waters с 2023 года. Причина смерти не раскрывается по этическим и юридическим соображениям.
Руководство проекта выразило соболезнования родным и подчеркнуло, что мероприятие сопровождалось медицинским контролем и соблюдением всех протоколов безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что триатлонист Владимир Порфиров погиб по время соревнований в Москве. Трагедия случилась во время соревнований по триатлону «Лига триатлона & Ironstar».
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