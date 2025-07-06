Триатлонист Владимир Порфиров погиб по время соревнований в Москве

Спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров погиб во время соревнований по триатлону «Лига триатлона & Ironstar» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).

«Федерация триатлона России выражает соболезнования родным и близким погибшего российского спортсмена из города Наро-Фоминска Владимира Порфирова. <…> Точные выводы о причинах гибели опытного пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях уже более десяти лет, станут известны позднее», — отмечается в материале.

Пресс-служба сообщила, что инцидент произошел в ходе заплыва на дистанции в одну милю (Swimstar 1 mile) в рамках старта гонки «Лига триатлона & Ironstar Москва Крылатское». Уточняется, что Владимир потерял сознание и начал тонуть. Тогда его и заметил спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента. После этого спортсмен был оперативно доставлен на берег. Там его уже ждали врачи для оказания первой помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти Порфирова не удалось.

«Федерация триатлона России окажет всеобъемлющую поддержку семье погибшего спортсмена», — отметили в пресс-службе.

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