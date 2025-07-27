Петр Ян победил Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

После поединка российский спортсмен выразил желание сразиться за чемпионский титул.

Петр Ян победил Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Фото: www.globallookpress.com/Louis Grasse

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги на турнире UFC Fight Night, который прошел в Абу-Даби. Поединок завершился единогласным решением судей — все трое отдали победу Яну со счетом 29:28.

Это был 24-й бой Петра Яна в профессиональной карьере, из которых 19 завершились его победой. После завершения встречи спортсмен заявил, что рассчитывает снова получить титульный шанс в легчайшем весе.

Петру Яну 32 года. В 2020 году он стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на этом же турнире победу одержал еще один российский боец — Муслим Салихов. Он нокаутировал бразильца Карлоса Леала всего за 42 секунды. Эта победа стала для 41-летнего Салихова, которого называют «Король кунг-фу», 22-й в профессиональной карьере. Также на его счету пять поражений.

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