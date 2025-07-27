Салихов нокаутировал Леала за 42 секунды на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов одержал победу нокаутом над представителем Бразилии Карлосом Леалом 26 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, который прошел в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, бой входил в программу предварительного карда. Салихов завершил встречу всего за 42 секунды, отправив соперника в нокаут. Этот поединок стал для россиянина очередным выступлением в рамках среднего веса.

Салихов получил бонус за «Выступление вечера» за свою уверенную победу. Он продолжает демонстрировать высокий уровень, несмотря на возраст — бойцу 41 год. Теперь на счету Салихова 22 победы при пять поражениях в карьере.

Ранее Салихов выступал по правилам кунг-фу, за что получил прозвище «Король кунг-фу».

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