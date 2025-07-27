Салихов нокаутировал Леала за 42 секунды на турнире UFC в Абу-Даби

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 13 0

Поединок между россиянином и бразильцем завершился еще до истечения первой минуты.

Салихов нокаутировал Леала за 42 секунды на турнире UFC в Абу-Даби

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов одержал победу нокаутом над представителем Бразилии Карлосом Леалом 26 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, который прошел в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, бой входил в программу предварительного карда. Салихов завершил встречу всего за 42 секунды, отправив соперника в нокаут. Этот поединок стал для россиянина очередным выступлением в рамках среднего веса.

Салихов получил бонус за «Выступление вечера» за свою уверенную победу. Он продолжает демонстрировать высокий уровень, несмотря на возраст — бойцу 41 год. Теперь на счету Салихова 22 победы при пять поражениях в карьере.

Ранее Салихов выступал по правилам кунг-фу, за что получил прозвище «Король кунг-фу».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший боец UFC из Франсимар Бразилии Баррозу попросил гражданство России. Спортсмен проживает в Москве с 2021 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
Месяц Деревянной Обезьяны: китайский гороскоп на август 2025 года

Последние новости

2:55
Салихов нокаутировал Леала за 42 секунды на турнире UFC в Абу-Даби
2:40
Власти Армении планируют демонтаж памятника участникам ВОВ
2:25
Изменивший жене гендиректор IT-компании может подать в суд на вокалиста Coldplay
2:10
Под Волгоградом нарушено питание контактной сети железной дороги из-за атак ВСУ
1:55
«Не читайте это»: жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о тяжелом состоянии актера
1:40
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полеты

Сейчас читают

«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой
Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс