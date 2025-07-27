Волосы попортились: что стало с Волочковой после Мальдив
Анастасия Волочкова: волосы немного на солнце Мальдив попортились
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Артистке пришлось срочно посетить стилиста.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками в откровенном новом образе. Вернувшаяся с отдыха на Мальдивах загорелая звезда опубликовала соответствующий снимок в соцсети.
Анастасия Волочкова показала новую прическу.
Будучи уже в России, знаменитость посетила своего стилиста, которая помогла ей исправить испорченные на солнце волосы. Вероятно, у балерины выгорели после длительного загара пряди.
«По приезде из Мальдив сразу к любимой Владе! Волосы немного на солнце попортились. А Влада творит чудеса», — восторженно отметила дива российского шоу-бизнеса.
Образ в кадре у Волочковой довольно откровенный — майка на бретельках и укороченные шорты, а на ногах огромные белоснежные тапки, по всей видимости, любимые, ведь в них она ходила и на курорте.
Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова рассказала, за что никогда не простит бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина. Оказалось, мужчина часто занимал у знаменитости большие денежные суммы.
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