Волосы попортились: что стало с Волочковой после Мальдив

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 2 414 0

Анастасия Волочкова: волосы немного на солнце Мальдив попортились

Волосы попортились: что стало с Волочковой после Мальдив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артистке пришлось срочно посетить стилиста.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками в откровенном новом образе. Вернувшаяся с отдыха на Мальдивах загорелая звезда опубликовала соответствующий снимок в соцсети.

текстАнастасия Волочкова показала новую прическу. Instagram*/volochkova_art

Будучи уже в России, знаменитость посетила своего стилиста, которая помогла ей исправить испорченные на солнце волосы. Вероятно, у балерины выгорели после длительного загара пряди.

«По приезде из Мальдив сразу к любимой Владе! Волосы немного на солнце попортились. А Влада творит чудеса», — восторженно отметила дива российского шоу-бизнеса.

Образ в кадре у Волочковой довольно откровенный — майка на бретельках и укороченные шорты, а на ногах огромные белоснежные тапки, по всей видимости, любимые, ведь в них она ходила и на курорте.

Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова рассказала, за что никогда не простит бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина. Оказалось, мужчина часто занимал у знаменитости большие денежные суммы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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