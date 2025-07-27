Бабка бронзовая и красотка-девушка: какие виды стрекоз можно встретить в Москве

В Москве обитает более десятка редких видов стрекоз, занесенных в Красную книгу
Фото: www.globallookpress.com/Martin Siepmann
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Эти летающие хищники помогают контролировать численность кровососущих насекомых, в том числе комаров, мух и слепней.
В парках и на природных территориях Москвы летом можно встретить множество видов стрекоз, которые играют важную роль в поддержании экологического баланса. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, эти летающие хищники эффективно контролируют численность кровососущих насекомых — комаров, мух и слепней.
Чаще всего в Москве можно увидеть плосконожку обыкновенную и бабку бронзовую, пишет портал mos.ru. Первые охотятся на мошек и комаров, обитают возле рек с активным течением. Вторые обычно патрулируют территорию у водоемов и тоже питаются мелкими насекомыми.
В городе зарегистрированы и редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы. Среди них — дозорщик-император, красотка-девушка и коромысло тонкое. Эти стрекозы не только выполняют функцию природных регуляторов численности насекомых, но и являются индикаторами состояния городской экосистемы.
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