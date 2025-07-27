Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Новой Маячке — есть погибшие

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Один человек погиб и пятеро ранены из-за атаки ВСУ в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Новой Маячке — есть погибшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пять человек пострадали.

Утром беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус с пассажирами в поселке Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, дрон-камикадзе ударил по транспортному средству, находившемуся на местном рынке. В результате атаки один человек погиб на месте. Еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших были доставлены в больницу, трое обратились за помощью самостоятельно.

Также, как уточнил Сальдо, украинский беспилотник ударил по сотрудникам лесного хозяйства, которые занимались тушением пожара неподалеку от Новой Маячки. Один из лесников получил травмы и был госпитализирован.

Накануне стало известно о гибели мирного жителя в Курской области в результате удара FPV-дрона ВСУ по населенному пункту Обеста. Удар пришелся рядом с клубом в приграничном районе.

«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

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