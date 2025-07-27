Флаг РФ сожгли у стен отеля российских фехтовальщиков в Тбилиси

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 27 0

Рядом с отелем, где расположилась наши спортсмены, были слышны хлопки.

Российским фехтовальщикам угрожают в Тбилиси

Фото: www.globallookpress.com/Kjetil Waber

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Российским спортсменам угрожают на чемпионате мира по фехтованию, который проходит сейчас в Тбилиси. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Рядом с отелем, где расположилась российская делегация, были слышны хлопки, предположительно от фейерверков. Там же группа людей сожгла у стен гостиницы флаг РФ. Кроме того, неизвестные развернули баннер около арены, где проходят состязания. Надпись на плакате гласила: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».

Ранее появилась информация, что российского пловца Даниила Семьянинова исключили из финала чемпиона мира, об этом сообщал 5-tv.ru. Изначально спортсмен проходил в решающий заплыв на 100 метров брассом, заняв восьмое место после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Однако позже решение об отстранении было отменено, а результат спортсмена из Италии восстановлен. Это сместило Семьянинова на девятую позицию и исключило его из числа финалистов.

Спортсмен выступает на чемпионате в нейтральном статусе, как и другие россияне.

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