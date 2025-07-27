Вице-премьер Румынии ушел в отставку из-за дела о мошенничестве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Таким образом он надеется защитить от ущерба недавно сформированное правительство.

Вице-премьер Румынии ушел в отставку из-за дела о мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Заместитель премьер-министра Румынии Драгош Анастасиу, который отвечал за государственные реформы, экстренно покинул свой пост. Причина — связь с закрытым расследованием налогового мошенничества в отношении его компаний, пишет Bloomberg.

«Мой уход из правительства не означает, что реформы прекратятся, и я знаю, что премьер-министр полон решимости их продолжить», — сказал Анастасиу на пресс-конференции в Бухаресте.

Решение вице-премьера уйти в отставку продиктовано стремлением защитить недавно сформированное правительство от ущерба. Если бы Анастасиу остался на посту, скандала было бы не избежать.

«Реформы должны продолжаться, потому что это единственный путь для Румынии идти вперед», — заключил вице-премьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии. Это произошло в районе населенных пунктов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. В министерстве обороны страны подчеркнули, что речь идет о непродолжительном и непреднамеренном нарушении.

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