Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 53 0

Власти Незалежной подтвердили, что отдавали распоряжения «рассредоточению» самолетов с аэродромов на западе страны.

Румыния заявила о нарушении своего воздушного пространства украинскими объектами

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Румынские военные зафиксировали кратковременное нарушение своего воздушного пространства. Как заявило Министерство обороны Румынии, инцидент был связан с украинскими летательными аппаратами, но какими именно — неизвестно.

По данным ведомства, в период с половины четвертого до шести утра по московскому времени в приграничной зоне над территорией Украины было замечено больше десяти украинских объектов. Четыре из них, по предварительной информации, случайно залетели на территорию Румынии в район населенных пунктов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. В министерстве подчеркнули, что речь идет о непродолжительном и непреднамеренном пересечении границы.

По данным ведомства, власти Незалежной подтвердили, что отдавали распоряжения «рассредоточению» самолетов с аэродромов на западе Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что буквально за три часа силы ПВО сбили 43 летательных аппарата самлетного типа над регионами России. В Орловской области средства ПВО ликвидировали 14 аппаратов, семь — в воздушном пространстве Московского региона. Кроме того, четыре дрона были уничтожены в Калужской области, еще один — в Белгородской. Самое большое количество выдалось над Брянской областью — 17 беспилотников.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025