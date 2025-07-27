США и Евросоюз заключили торговую сделку

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении торгового соглашения между Вашингтоном и Европейским союзом. Об этом он сообщил после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые прошли 27 июля в Шотландии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«США и ЕС договорились о сделке, в соответствии с которой блок остается с 15-процентными тарифами на большую часть своего экспорта, включая автомобили», — сказано в материале издания.

Ранее Трамп анонсировал возможное повышение этих тарифов до 30% с 1 августа, однако ЕС удалось избежать их введения.

В рамках сделки Брюссель согласился закупить американские энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, а также инвестировать еще 600 миллиардов в экономику США.

Трамп заявил, что Евросоюз предоставит США доступ к своим рынкам без таможенных сборов. По его словам, достигнутое соглашение выгодно обеим сторонам.

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности пересмотра условий торгового соглашения с Великобританией. По его словам, подобные изменения могут быть достигнуты в ходе предстоящих переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером.

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