В Москве прошла акция в память о погибших детях в Донбассе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 34 0

Посетившие мероприятие возложили цветы, игрушки и лампадки к мемориалу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Акция-реквием, посвященная Дню памяти погибших детей в Донбассе, прошла в Музее Победы в Москве. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

В Зале памяти и скорби участники произнесли имена детей, которые погибли от рук боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились историями каждого убитого боевиками киевского режима ребенка, а также возложили цветы, игрушки и лампадки.

«Вы люди невероятной силы, поскольку очень сложно пережить утрату своего ребенка. И то, что сегодня мы открываем раздел, посвященный героям земли Уральской, для нашей новой экспозиции, говорит о том, что память после нас будет жива. И история будет жива», — рассказала помощник гендиректора Музея Победы Варвара Ерохина.

В Донецкой народной республике 27 июля отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Дату установили указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года, чтобы увековечить память детей, скончавшихся от огня украинских военизированных формирований с 2014 года на территории Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецке почтили память погибших детей — жертв агрессии киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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