Самая большая боль: в Донецке почтили память погибших детей — жертв агрессии киевского режима

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 937 0

В Донецке почтили память погибших детей — жертв агрессии киевского режима

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из-за атак ВСУ в ДНР погибло 282 ребенка. Около 50 из них на момент смерти еще даже не пошли в школу.

Самая большая боль — именно так можно описать гибель детей от вооруженных атак украинских боевиков в Донбассе. В разных районах Донецка 27 июля почтили память невинных жертв агрессии киевского режима. Кадры с акции возложения цветов и мягких игрушек активистами Донецкого штаба «Молодой гвардии Единой России» попали в распоряжение 5-tv.ru.

По словам руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Сергея Добровольского, в Куйбышевском районе Донецка с 2014 года постоянно велись обстрелы мирного населения до конца прошлого года. Поэтому ранее из-за постоянных атак не представлялось возможным почтить память погибших детей большой группой неравнодушных граждан.

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка ДНР Светлана Малахай, мемориал в этом районе города создан местными жителями.

«Сегодня у нас 27 июля — трагическая дата, это день памяти детей-жертв Донбасса. На сегодняшний день у нас много памятных мест, где мы вспоминаем детей не только сегодня. <…> Этот мемориал, можно сказать, стихийный от жителей нашим погибшим детям. Начинался он с аллеи, затем установили памятник. Сюда жители несут игрушки во все памятные даты», — поделилась Малахай.

По ее словам, из-за атак ВСУ в ДНР погибло 282 ребенка. Около 50 из них на момент смерти еще даже не пошли в школу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сотрудники Росгвардии приняли участие в мемориальной акции «Свеча памяти».

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