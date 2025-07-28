Хуситы объявили о новом этапе морской блокады Израиля

Йеменские хуситы сообщили о начале четвертого этапа морской блокады Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По данным источника, представители движения «Ансар Аллах» объявили, что отныне будут наносить удары по всем судам, которые связаны с Израилем. Это касается как непосредственно израильских судов, так и любых других, чьи владельцы или компании имеют отношение к государству.

Хуситы подчеркнули, что отныне удары будут наноситься по всем морским маршрутам, имеющим какое-либо отношение к Израилю. Таким образом, блокада расширяется, охватывая еще большее количество объектов в регионе.

Предыдущие этапы кампании включали атаки на суда в Красном море, и нынешнее заявление может свидетельствовать об усилении конфликта и повышении угрозы для международного судоходства в этом районе

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что хуситы атаковали сухогруз в Красном море. Судно Magic Seas принадлежало Греции и ходило под флагом Либерии.

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