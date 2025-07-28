Рубио объявил о подготовке переговоров между Таиландом и Камбоджей

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Он заявил, что стороны готовы к немедленному перемирию.

Рубио объявил о подготовке переговоров между Таиландом и Камбоджей

Фото: Reuters/Soveit Yarn

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Госсекретарь США Марко Рубио 27 июля сообщил о начале подготовки к мирным переговорам между Таиландом и Камбоджей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Рубио, премьер-министр Камбоджи Хун Манет выразил готовность немедленно прекратить боевые действия. Он отметил, что дипломатические каналы уже используются для установления контактов и координации дальнейших шагов между сторонами. В то же время Таиланд, по его словам, также выразил готовность к мирному диалогу при посредничестве США.

Дипломат подчеркнул, что договоренности о перемирии стали возможны благодаря усилиям обеих стран. Он добавил, что американская сторона поддерживает стремление к деэскалации и рассчитывает на дальнейшее продвижение мирного процесса.

Взаимодействие между странами активизировалось после серии инцидентов на границе, вызвавших обеспокоенность международного сообщества. Рубио заявил, что Вашингтон продолжит содействовать стабилизации обстановки в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камбоджа и Таиланд готовы начать переговоры о прекращении огня.

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