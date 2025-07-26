Трамп: Камбоджа и Таиланд готовы начать переговоры о прекращении огня

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Американский лидер провел телефонный разговор с главами государств.

Трамп: Камбоджа и Таиланд готовы начать переговоры о прекращении огня

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Власти Таиланда и Камбоджи готовы немедленно начать переговоры по прекращению огня. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

По словам американского лидера, у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечайчай для урегулирования конфликта.

«Они согласились немедленно встретиться и быстро выработать режим прекращения огня и в конечном итоге мир», — отметил глава Соединенных Штатов.

При этом Трамп указал, что Вашингтон приостанавливает торговые переговоры с обеими странами, пока не прекратятся боевые действия.

Активная фаза конфликта между государствами началась 24 июля, тогда стороны применили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию, системы залпового огня «Град» и авиацию. От обстрелов погибли по крайней мере 14 гражданских лиц, а также более 100 тысяч жителей у приграничных районов Таиланда эвакуировали.

Таиланд принял решение о закрытии всех пограничных пунктов с Камбоджей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за сильных дождей.

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