За стабильность: как проработать в одной компании всю жизнь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

HR-эксперт Ганькина: в 20 лет строиться фундамент карьеры в компании

Как проработать в одной компании всю жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Не стоит браться за всю сразу — осваивать навыки нужно постепенно, чтобы не выгореть.

Чтобы трудиться в одном месте всю жизнь, необходимо брать на себя обязанности и компетенции, соответствующие возрасту. Об этом изданию Газета.ру рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам специалиста, в самом начале карьеры, когда человек только пришел, ему необходимо активно учиться, проявлять инициативу и работать на собственную репутацию. Это становится фундаментом в отношении предприятия и его сотрудника.

«Далее в возрасте 30–40 лет на первый план выходит управленческий потенциал, умение вести проекты и вдохновлять других. Здесь важно не просто хорошо выполнять свою работу, но и расширять свою зону влияния, обучаться смежным навыкам», — заметила эксперт.

После 40 лет скорость реакции организма и физическая выносливость становятся ниже. Но появляется способность к глубокому анализу и умение мыслить стратегически. Поэтому специалист рекомендует сместить фокус на наставничество и оптимизацию процессов, добавила эксперт.

А в возрасте 50–60 человек, как правило, сознательно берет на себя роль куратора или педагога, олицетворяет ценности компании.

Ганькина уточнила, что желание работать всю жизнь на одном предприятии — это такой тип трудового поведения, характерный для некоторых стран. Например, для Японии и государств, когда-то входящих в состав СССР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, МВД отказалось от ограничений для водителей старше 60 лет.

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