МВД отказалось от ограничений для водителей старше 60 лет

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Ведомство решило не вводить дополнительные меры для автомобилистов.

МВД отказалось от ужесточения правил для водителей старше 60 лет

Фото: Julian Stratenschulte/ТАСС

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Министерство внутренних дел РФ не стало включать в новую стратегию по безопасности дорожного движения пункт об ужесточении правил для водителей старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. Решение было принято после обсуждений проекта, вызвавшего широкую общественную реакцию.

Уточняется, что глава МВД РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев решил исключить из финальной редакции документа пункт 34, который затрагивал интересы пожилых участников дорожного движения. В то же время статистика с 2017 по 2024 год показывает рост числа аварий по вине этой категории водителей: на 25% увеличилось общее число ДТП, на 33% — число погибших, на 22% — пострадавших.

Несмотря на отказ от конкретных ограничений, в МВД подчеркнули, что работа над совершенствованием законодательства в сфере дорожной безопасности будет продолжена. Ведомство намерено искать другие способы повышения безопасности на дорогах без возрастной дискриминации.

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