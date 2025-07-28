Огненная полоса в 10 километров едва не сожгла дачные поселки на Ставрополье

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Пламя подошло вплотную сразу к трем населенным пунктам.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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В Ставропольском крае всю ночь спасали от огня сразу несколько дачных поселков. Там на большой площади загорелась сухая трава. Огненная полоса растянулась на десять километров.

Пламя подошло вплотную сразу к трем населенным пунктам, но его удалось сдержать.

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