В России отмечаются сбои в работе интернета

Россияне в разных уголках страны отмечают сбои в работе интернета. Об этом пишет URA.RU.

В Красноярске уже третий день проблемы со связью: у многих горожан нет мобильного интернета. Связь то появляется, то снова пропадает. Подобные сбои фиксируют в Новосибирске и Омске. При этом в Иркутске все в порядке.

Жители Свердловской, Челябинской и Тюменской областей тоже испытывают проблемы с интернетом. В некоторых регионах перебои длятся почти неделю.

«Рекомендуем подключаться к Wi-Fi, заранее скачать офлайн-карты и сохранить важные номера», — так прокомментировала сложившуюся ситуацию пресс-служба Tele2.

Сбои также фиксируют в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Ростовской областях, Приморском крае и Удмуртии.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что временные ограничения мобильной связи в ряде регионов вводятся ради безопасности, в том числе для защиты от атак беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за хакерской атаки 42 рейса «Аэрофлота» не смогли вылететь из Москвы.

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