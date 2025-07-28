Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 134 0

Ситуация находится на контроле у московской прокуратуры.

Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя в информационных системах. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Пассажиры отмененных рейсов должны были отправиться в следующие российские города: Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Челябинск и другие.

Согласно информации «Аэрофлота», все неполадки устранили. Теперь пассажиров просят внимательно следить за расписанием лайнеров, которое появляется на табло в Шереметьево.

Пресс-служба компании также заявила, что отмененные рейсы подлежат возврату или переоформлению на даты в пределах десяти следующих дней. Пассажиры, которые должны были вылететь из Москвы, но не смогли это сделать, уже могут забрать багаж в зале выдачи.

Несмотря на нормализацию обстановки, кассы в аэропорту пока не осуществляют возврат и переоформление билетов. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте следит за сложившейся ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прямые рейсы из Москвы в Пхеньян возобновлены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Подъезд пострадавшего от взрыва газа в Саратове дома могут полностью разобрать
12:08
Пушилин сообщил о начале боев в черте Димитрова в ДНР
11:55
Часть жилого дома обрушилась в Астрахани
11:47
Снова папа? Предполагаемая любовница Галустяна родила второго ребенка
11:33
Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы
11:21
Еще не все потеряно: как спасти печень от цирроза

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
Жители обрушившегося в Саратове дома рассказали о возможном сносе части здания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс