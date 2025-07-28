Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы

«Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя в информационных системах. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Пассажиры отмененных рейсов должны были отправиться в следующие российские города: Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Челябинск и другие.

Согласно информации «Аэрофлота», все неполадки устранили. Теперь пассажиров просят внимательно следить за расписанием лайнеров, которое появляется на табло в Шереметьево.

Пресс-служба компании также заявила, что отмененные рейсы подлежат возврату или переоформлению на даты в пределах десяти следующих дней. Пассажиры, которые должны были вылететь из Москвы, но не смогли это сделать, уже могут забрать багаж в зале выдачи.

Несмотря на нормализацию обстановки, кассы в аэропорту пока не осуществляют возврат и переоформление билетов. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте следит за сложившейся ситуацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прямые рейсы из Москвы в Пхеньян возобновлены.

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