Неприятные гости: как в вашем доме появляются постельные клопы

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 29 0

Энтомолог Хряпин: постельные клопы переселяются по коммуникационным полостям

Неприятные гости: как появляются постельные клопы в вашем доме

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Anspach

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Биолог Роман Хряпин раскрыл самые распространенные пути проникновения этих маленьких насекомых.

Постельные клопы — одни из самых неприятных насекомых, которые могут поселиться у вас в доме и доставить сильный дискомфорт. Откуда они чаще всего берутся — поделился с aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, в большинстве случаев их завозят из-за рубежа. Вторым вариантом — клопы могут сами «приходить в гости».

«Если вдруг их стало где-то слишком много рядом, они идут искать новое место. Например, в гостиницах, общежитиях, многоквартирных домах. Полостей коммуникационных хватает, по ним они и переселяются», — прокомментировал Хряпин.

Ранее 5-tv.ru поделился советами по обнаружению и избавлению от этих жутких насекомых в домашних условиях, а также об их укусах и последствиях.

Необычный запах в квартире, напоминающий аромат дешевого алкоголя — это первый признак, предупреждающий об опасности. А также появившиеся маленькие черные точки на постели. Самое страшное, что эти маленькие насекомые могут быть переносчиками многих опасных заболеваний.

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