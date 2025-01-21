Пока не заразили всю мебель: как быстро избавиться от клопов квартире

Тропические клопы постепенно становятся все более известными в российских домах. Эти насекомые, как правило, попадают в страны с умеренным климатом через международные перевозки или в новых вещах, таких как мебель или текстиль.

Откуда в российских домах тропические клопы? И чем грозит их укус? Как правильно проводить дезинсекцию квартиры, чтобы не пострадать самому? И можно ли уничтожить вредителей домашними способами, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как понять, что в квартире завелись клопы

Юрий каждый день борется с незваными гостями — постельными клопами. Днем их не видно, но опытный дезинсектор точно знает, где искать.

«Первоначальная стадия, когда вы только-только их занесли. Их тяжело обнаружить. Они прячутся непосредственно под плинтусами, за наличниками дверей и за розетками», — перечислил специалист по дезинсекции Юрий Морозов.

Специфический запах, напоминающий аромат мускатного ореха или дешевого коньяка, — вот первый сигнал об опасности. О присутствии клопов говорят и маленькие черные точки на постели. Это экскременты. Чем их больше, тем выше стадия заражения.

«Бывают случаи, что приходим на объекты, заражение очень высокое. Но приходится половину мебели выкидывать. Так как спасти ее уже не удастся», — отметил Морозов.

Клопы — это «ночные хищники». Поэтому следы их «охоты» можно найти на теле сразу, когда человек просыпается.

«Будет дорожка в укусах, которая проявляется красными папулами. Они чешутся и вызывают неприятные ощущения», — сказала дерматолог Татьяна Степанова.

Чем опасны укусы клопов

Впрочем, есть и куда более серьезный повод для беспокойства, уверил дезинсектор.

«Клопы — переносчики всяких инфекционных заболеваний. Гепатита B, сибирской язвы и кожного тифа», — прокомментировал Юрий Морозов.

Передаются ли эти заболевания от клопа человеку — большой вопрос. Подобные случаи в медицинских пособиях не описаны. И все же укусы насекомых отнюдь не безвредны.

«При укусах они выделяют слюну в кожу человека, которая является аллергеном. Тем самым может запустить аллергическую реакцию. В результате человек в дальнейшем будет реагировать на другие аллергены, которые раньше он воспринимал более спокойно», — пояснила дерматолог Татьяна Степанова.

Как происходит заражение квартиры клопами

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Чаще всего насекомые перебегают от соседей. Но бывает, что клопы преодолевают тысячи километров, прежде чем поселиться дома. На видео — насекомые, которые приехали в Москву из Казахстана. Прямо на брендовых куртках. Сотрудникам магазина пришлось собирать вредителей руками.

«Просто как вот в упаковки они проникают и перевозятся с континента на континент, со страны в страну, ну и, соответственно, с магазинов в квартиры», — сказал ведущий научный сотрудник ФБУН «ФНЦГ имени Ф. Ф. Эрисмана» Михаил Алексеев.

Так до России добрались и тропические клопы. Они довольно быстро адаптировались к условиям.

«В 2015 году уже были достаточно большие популяции. Сначала обнаружили его в Санкт-Петербурге, потом в Москве подтвердилось обнаружение», — добавил Алексеев.

Как избавиться от клопов самостоятельно

Можно ли уничтожить клопов подручными средствами?

«Для первого способа нам потребуется обычное хозяйственное мыло. Мы просто его натрем на терке, разведем с водой и побрызгаем на клопов», — заявил медицинский дезинфектор Алексей Комаренков.

Мыло натерли и развели простой водой.

«Получившийся раствор переливаем в обычный пульверизатор. Теперь берем наших подопытных. У нас тут пятеро клопов, и мы их просто высыпаем сюда. Мы брызгаем на клопов. На них достаточно просто попасть», — прокомментировал медицинский дезинфектор.

Удивительно, но клопы действительно погибли.

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«Для второго эксперимента мы берем обычный изопропиловый спирт 99,7% и просто брызгаем на клопов. Как видите, от контакта со спиртом они погибают», — пояснил Комаренков.

И этот способ также оказался рабочим. Но у первого есть одно преимущество.

«Я бы выбрал, конечно, хозяйственное мыло. Потому что это самый дешевый способ», — добавил специалист.

Помимо народных средств, стоит протестировать и химические.

«Обработка начинается с проливания плинтусов, подпотолочного пространства, если, например, небольшая степень заражения. Если заражение уже идет вторая-третья стадия, там уже в ход идет обработка генератором холодного тумана. Уже обрабатывается полностью вся квартира», — объяснил Морозов.

Распыляемые химикаты делятся на несколько видов. Одни действуют на пищеварительный тракт насекомых, вызывая паралич и впоследствии их гибель. Другие благодаря высокой температуре выжигают вредителей вместе с личинками.

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Но даже самые лучшие средства не дают гарантию полного уничтожения клопов. Нередко у них развивается резистентность. Проще говоря, устойчивость к ядам. Вот почему после обработки квартиры нелишним будет провести химчистку спального места, ковров, штор и других мягких поверхностей.

Впрочем, лучше делать так, чтобы вообще не встречаться с клопами. Если человек любит перед стиркой подержать одежду в корзине для грязного белья, лучше избавиться от этой привычки. Стирать вещи нужно сразу, иначе есть риск возникновения вредителей. Также рекомендуется проверять диваны, ковры и рамы картин, регулярно пылесосить и проводить влажную уборку.