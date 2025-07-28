Лавров: Россия впервые в одиночку противостоит всему Западу

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При этом у РФ есть большое количество партнеров и союзников.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Россия впервые за свою историю в одиночку противостоит всему Западу. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов». Глава МИД подчеркнул, что наша страна может полагаться только на себя, и слабость проявлять нельзя. При этом мы готовы к любому диалогу. И основная задача — это защита русскоязычных граждан.

«Иногда говорят, вот, они захватили территорию, надо их освободить. Нам территории эти не важны, у нас самая большая в мире страна. Нам важно, чтобы люди, которые там столетиями жили, которые являются носителями русской культуры, русского языка, русского образования, которые хотят в этой же культуре своих детей воспитывать, чтобы этих людей не истребляли и чтобы их права защищали», — подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров добавил, что условия России — это не втягивать Украину в НАТО, однако и среди западных стран «остаются разумные люди». И у Москвы в мире огромное количество партнеров, единомышленников и союзников.

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