Цена на нефть выросла более чем на 2% после заявлений Трампа по Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Президент США установил новый срок для достижения перемирия между Россией и киевским режимом.

Цена на нефть выросла более чем на 2% после заявлений Трампа по Украине

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Цена за баррель нефти повысилась более чем на 2% на фоне геополитических опасений, связанных с ситуацией на Украине. В мире усилилась напряженность, потому что президент США назначил новый крайний срок для достижения перемирия между Киевом и Москвой. Об этом сообщается на страницах интернет-издания Trading Economics.

«Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили более чем на 2%, до 66,70 доллара за баррель в понедельник, что было вызвано возобновлением геополитических опасений, после того как президент США Дональд Трамп установил крайний срок для согласия России на перемирие на Украине», — сказано в заметке.

Не только вооруженный конфликт оказал свое влияние на ситуацию. Как отмечают авторы публикации, определенную роль сыграл и 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС), в который входит, в том числе, более низкий ценовой потолок на российскую нефть. Также в списке запрет на ввоз нефтепродуктов из третьих стран, который должен вступить в силу в январе.

Дональд Трамп 27 июля объявил о заключении торговой сделки с ЕС. Согласно ее условиям, на европейский импорт будут наложены пошлины в размере 15%. Кроме того, европейские страны обязались закупить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов.

«Риски избыточного предложения сохраняются, и ожидается, что ОПЕК+ снова повысит квоты в сентябре. Между тем, торговые переговоры между США и Китаем могут продлить тарифное перемирие, что немного ослабит опасения по поводу спроса», — говорится в материале.

Накануне американский лидер поставил новый крайний срок в 10–12 дней для России, чтобы согласиться на прекращение огня на Украине. Прежний составлял 50 дней. При невыполнении условий, то есть урегулирования конфликта, Трамп обещал ввести вторичные пошлины в 100% в отношении РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио назвал завышенными торговые тарифы ЕС и США.

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