Финский министр назвал завышенными торговые тарифы ЕС и США

Торговые пошлины, предусмотренные в рамках сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами, оказались слишком высокими. Об этом 27 июля заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По мнению финского министра, достигнутое таможенное соглашение сможет частично стабилизировать обстановку, однако уровень тарифов остается чрезмерным. Он выразил надежду, что действие новых условий будет краткосрочным.

Также Тавио поддержал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замещении российских энергоносителей американскими, что, по его мнению, может способствовать энергетической безопасности Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон и Брюссель пришли к соглашению о новой торговой сделке, которая позволит Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин. При этом американский лидер Дональд Трамп дал понять, что не намерен снижать уже действующие тарифы для ЕС, установленные на уровне 15 процентов.

Глава ЕК в тот же день подчеркнула необходимость замены российского СПГ и нефти поставками из США, чтобы минимизировать экономическое давление.

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